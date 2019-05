Ganz schön heiß her geht es in der neusten Folge von Olis Knallerkiste. Denn der Titel "Brandgefahr" bezieht sich nicht nur auf die Themen. Mit seiner strengen Bewertung drängt Lukas Bruns SZ-Redakteur Oli Linsenmaier an den Rand des Abgrundes. Ob er die erste Niederlage in der sechsten Folge der Knallerkiste verhindern kann?

Über diesen Podcast

„Mit einer Zeitung wickele ich maximal noch mein Gemüse ein“, sagt Lukas Bruns provokant. Das kann und will Oli Linsenmaier so nicht akzeptieren. Als Lokalredakteur der „Schwäbischen Zeitung“ weiß er recht gut, was in der Region rund um Ravensburg los ist – und schmiert es Lukas ab sofort Woche für Woche aufs Brot.

In einem der ersten, wenn nicht dem ersten regionalen Podcast Deutschlands will Oli beweisen, dass Lokaljournalismus eigentlich jeden interessieren sollte. Zu viele gute, kuriose oder spannende Geschichten gibt es, die Tag für Tag die Lebenswelt der Menschen in und um Ravensburg streifen.

Also versucht Oli mit seiner Knallerkiste spielerisch, den ewig jung gebliebenen Lukas zu überzeugen, dass er seine Zeitung doch lieber lesen sollte, als sie für das Einwickeln des Gemüses in seinem Kühlschrank zu verwenden.

von und mit Oliver Linsenmaier; Lukas Bruns

Abonnieren

Follow us

Schwäbischer Verlag 2018