Nein, die Glaubensfrage stellt sich für Lukas Bruns aktuell nicht. Denn mit der Kirche hat er ziemlich wenig am Hut. Daher kann er über die neusten Entwicklungen zur Ravensburger Erklärung auch nur den Kopf schütteln und tut das auch in der aktuellen Folge von Olis Knallerkiste kund. Doch auch zu anderen Themen, wie den Bärengarten beim Rutenfest oder aber der Weiterdreh zu Capitol Bra, hat er eine klare Meinung. So richtig in Fahrt kommt Lukas aber, wenn es um den Stau auf seinem Arbeitsweg geht. Da redet er sich mal so richtig in Rage.

„Mit einer Zeitung wickele ich maximal noch mein Gemüse ein“, sagt Lukas Bruns provokant. Das kann und will Oli Linsenmaier so nicht akzeptieren. Als Lokalredakteur der „Schwäbischen Zeitung“ weiß er recht gut, was in der Region rund um Ravensburg los ist – und schmiert es Lukas ab sofort Woche für Woche aufs Brot.

In einem der ersten, wenn nicht dem ersten regionalen Podcast Deutschlands will Oli beweisen, dass Lokaljournalismus eigentlich jeden interessieren sollte. Zu viele gute, kuriose oder spannende Geschichten gibt es, die Tag für Tag die Lebenswelt der Menschen in und um Ravensburg streifen.

Also versucht Oli mit seiner Knallerkiste spielerisch, den ewig jung gebliebenen Lukas zu überzeugen, dass er seine Zeitung doch lieber lesen sollte, als sie für das Einwickeln des Gemüses in seinem Kühlschrank zu verwenden.

von und mit Oliver Linsenmaier; Lukas Bruns

Schwäbischer Verlag 2018